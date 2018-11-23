В Орловской области пешеход попал под такси

Как сообщили в ГИБДД, авария случилась накануне в 16:50 в Орле на Кромской улице у дома 9.

В этот момент пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте, а автомобиль такси («Шкода Октавия») двигался задним ходом.

Пострадавшего доставили в больницу Семашко и оказали медицинскую помощь. Однако госпитализация ему не потребовалась.