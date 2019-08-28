В Орловской области перезахоронили 288 защитников Отечества
28.08.2019
Это красноармейцы, которые погибли в годы Великой Отечественной войны и считались пропавшими без вести. Останки обнаружили волонтёры поискового объединения «Огненная дуга». Работы велись в рамках ежегодной масштабной операции «Вахта Памяти».
Торжественная церемония перезахоронения состоялась сегодня в Покровском районе в деревне Никольское на местном мемориале.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56897
Другие новости раздела
$ USD66.4127(+0.15)29.08
€ EUR73.6583(+0.05)29.08
Наш опрос
Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...