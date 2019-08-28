В Орловской области перезахоронили 288 защитников Отечества

Это красноармейцы, которые погибли в годы Великой Отечественной войны и считались пропавшими без вести. Останки обнаружили волонтёры поискового объединения «Огненная дуга». Работы велись в рамках ежегодной масштабной операции «Вахта Памяти».

Торжественная церемония перезахоронения состоялась сегодня в Покровском районе в деревне Никольское на местном мемориале.