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Орел28.08.2019 Среда 17:59
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В Орловской области перезахоронили 288 защитников Отечества

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28.08.2019

Это красноармейцы, которые погибли в годы Великой Отечественной войны и считались пропавшими без вести. Останки обнаружили волонтёры поискового объединения «Огненная дуга». Работы велись в рамках ежегодной масштабной операции «Вахта Памяти».

Торжественная церемония перезахоронения состоялась сегодня в Покровском районе в деревне Никольское на местном мемориале.

Теги:ОрёлОрловская областьВахта Памятипоисковое движениепоисковикиВОВ

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