В Орловской области перевернулся Volkswagen Polo
14.06.2019
ДТП произошло 13 июня около 18 часов в Новодеревеньковском районе на трассе «Залегощь — Верховье — Хомутово — Красная Заря». 46-летний водитель не справился с управленим и вылетел в кювет. Машина перевернулась.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель получил травмы. Его госпитализировали в Новодеревеньковскую ЦРБ.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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