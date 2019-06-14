В Орловской области перевернулся Volkswagen Polo

ДТП произошло 13 июня около 18 часов в Новодеревеньковском районе на трассе «Залегощь — Верховье — Хомутово — Красная Заря». 46-летний водитель не справился с управленим и вылетел в кювет. Машина перевернулась.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель получил травмы. Его госпитализировали в Новодеревеньковскую ЦРБ.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области