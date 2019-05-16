В Орловской области перевернулась «десятка»
16.05.2019
ДТП случилось 15 мая в 08:30 в Залегощенском районе на трассе «Залегощь — Красное» на 6 километре. Водитель 1991 года рождения, управляя ВАЗ-2110, съехал в кювет. Автомобиль перевернулся несколько раз.
В результате аварии пострадал водитель. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, случайные свидетели происшествия самостоятельно доставили его в Залегощенскую районную больницу.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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