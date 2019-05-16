В Орловской области перевернулась «десятка»

ДТП случилось 15 мая в 08:30 в Залегощенском районе на трассе «Залегощь — Красное» на 6 километре. Водитель 1991 года рождения, управляя ВАЗ-2110, съехал в кювет. Автомобиль перевернулся несколько раз.

В результате аварии пострадал водитель. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, случайные свидетели происшествия самостоятельно доставили его в Залегощенскую районную больницу.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области