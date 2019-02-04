В Орловской области перекрыли участок федеральной трассы «Крым»
04.02.2019
Как сообщили в ГИБДД, запрет на движение введён с сегодняшнего числа с 12:00 до завтрашнего дня до 18:00. Причиной стал ремонт путепровода. Движение перекрыто для всех видов транспорта на участке с 365 км + 548 м по 366 км + 598 м трассы.
Объехать участок можно будет по временному пути от развязки с дорогой Р-119 — далее по Залегощенскому шоссе до пересечения с трассой «Крым» на 365 километре.
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