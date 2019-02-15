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Орел15.02.2019 Пятница 18:23
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В Орловской области пассажирка отдала таксисту карту и лишилась денег

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15.02.2019

В полицию обратилась жительница города Мценска. Она сообщила об исчезновении банковской карты и денежных средств с банковского счёта. Также женщина рассказала, что незадолго до пропажи возвращалась домой на такси.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские, изучив записи видеокамер наружного наблюдения, установленных у банкомата, где с пропавшей карты снимали средства, вышли на подозреваемого. Оказалось, что это 42-летний водитель такси.

Мужчина рассказал полиции, что пассажирка отдала ему банковскую карту и назвала пин-код, чтобы он снял со счёта оплату за проезд. В ближайшем банкомате он снял с карты 5 тысяч рублей, довёз орловчанку до нужного места, но не вернул ей карту и сдачу. После этого он снял со счёта ещё 30 тысяч.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская областьМценсктаксиМВДполициябанковские карты

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