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Орел13.03.2019 Среда 13:04
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  3. В Орловской области парк «Горки» обязали компенсировать моральный вред за нападение собаки на ребёнка

В Орловской области парк «Горки» обязали компенсировать моральный вред за нападение собаки на ребёнка

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13.03.2019

Инцидент произошёл летом 2018 года на территории парка. Бродячая собака укусила несовершеннолетнего. Отец обратился в суд.

ООО «Слалом», которое является владельцем парка отдыха, не признало иск. Компания аргументировала свою позицию тем, что неоднократно обращалась в ответственные инстанции для решения проблемы бродячих собак.

Однако районный и областной суды признали требование о компенсации морального вреда законным. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Теги:ОрёлОрловская область

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