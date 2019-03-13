В Орловской области парк «Горки» обязали компенсировать моральный вред за нападение собаки на ребёнка

Инцидент произошёл летом 2018 года на территории парка. Бродячая собака укусила несовершеннолетнего. Отец обратился в суд.

ООО «Слалом», которое является владельцем парка отдыха, не признало иск. Компания аргументировала свою позицию тем, что неоднократно обращалась в ответственные инстанции для решения проблемы бродячих собак.

Однако районный и областной суды признали требование о компенсации морального вреда законным. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.