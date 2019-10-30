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Орел30.10.2019 Среда 12:59
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  3. В Орловской области память Тургенева почтят необычным образом

В Орловской области память Тургенева почтят необычным образом

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30.10.2019

2 ноября в Спасском-Лутовиново впервые пройдут легкоатлетические соревнования «Тургеневский пробег».

Мероприятие организуют клуб любителей бега и Союз ветеранов спорта Орловщины.

Пробег стартует в 11 часов. Регистрация участников состоится в местом ДК с 9 часов до 10 часов 30 минут.

Добираться до места каждому атлету придётся самостоятельно.

Спортсменам будет нужно преодолеть дистанцию в 8 километров, причём — вне зависимости от погодных условий. Лучших наградят медалями и подарками.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/58060

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