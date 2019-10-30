В Орловской области память Тургенева почтят необычным образом
30.10.2019
2 ноября в Спасском-Лутовиново впервые пройдут легкоатлетические соревнования «Тургеневский пробег».
Мероприятие организуют клуб любителей бега и Союз ветеранов спорта Орловщины.
Пробег стартует в 11 часов. Регистрация участников состоится в местом ДК с 9 часов до 10 часов 30 минут.
Добираться до места каждому атлету придётся самостоятельно.
Спортсменам будет нужно преодолеть дистанцию в 8 километров, причём — вне зависимости от погодных условий. Лучших наградят медалями и подарками.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58060
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