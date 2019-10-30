В Орловской области память Тургенева почтят необычным образом

2 ноября в Спасском-Лутовиново впервые пройдут легкоатлетические соревнования «Тургеневский пробег».

Мероприятие организуют клуб любителей бега и Союз ветеранов спорта Орловщины.

Пробег стартует в 11 часов. Регистрация участников состоится в местом ДК с 9 часов до 10 часов 30 минут.

Добираться до места каждому атлету придётся самостоятельно.

Спортсменам будет нужно преодолеть дистанцию в 8 километров, причём — вне зависимости от погодных условий. Лучших наградят медалями и подарками.