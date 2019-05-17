В Орловской области озвучили размер средней пенсии
17.05.2019
Данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики со ссылкой на Пенсионный фонд России.
На 1 апреля 2019 года показатель составил 13705 рублей в месяц. Количество зарегистрированных пенсионеров на это же число в области составляет примерно 269 тысяч 900 человек. Из них около 187 тысяч — это получатели страховых пенсий по старости, остальные — получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
При этом размер средней зарплаты по нашему региону составляет 26692 рубля в месяц.
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