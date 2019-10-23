В Орловской области оживилась оптовая торговля
23.10.2019
Оборот оптовой торговли в организациях всех видов деятельности возрос на 1,8% и составил 126 миллиардов 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Орёлстат по итогам первых трёх кварталов текущего года (в сравнении с цифрами за аналогичный период минувшего года).
При этом 44% всей оптовой торговли приходится на долю малого бизнеса.
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