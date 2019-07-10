В Орловской области отменили 31 постановление об отказе в возбуждении «несовершеннолетних» уголовных дел
10.07.2019
Все они касаются случаев, когда в качестве подозреваемых или пострадавших выступали дети или подростки.
Решение об отмене принято прокуратурой Орловской области по итогам глобальной проверки работы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Объектами проверки стали профильная областная комиссия, региональный департамент образования и образовательные учреждения региона.
В итоге прокуроры выявили около 100 нарушений.
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