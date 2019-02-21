В Орловской области открывается «Школа ухода за маломобильными людьми»

Проект реализуется в Ливнах силами местного «Центра социального обслуживания населения». Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

В рамках специальной программы желающие (из числа родственников пожилых людей или людей с ограниченными возможностями здоровья) могут пройти обучение основным принципам общего медицинского ухода за такими людьми.

Сами работники «Центра социального обслуживания населения» уже прошли обучение. Сейчас идёт набор новой группы в 10 человек. Такие группы будут формировать один раз в квартал.