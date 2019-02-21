В Орловской области открывается «Школа ухода за маломобильными людьми»
21.02.2019
Проект реализуется в Ливнах силами местного «Центра социального обслуживания населения». Об этом сообщает «Уездный город Ливны».
В рамках специальной программы желающие (из числа родственников пожилых людей или людей с ограниченными возможностями здоровья) могут пройти обучение основным принципам общего медицинского ухода за такими людьми.
Сами работники «Центра социального обслуживания населения» уже прошли обучение. Сейчас идёт набор новой группы в 10 человек. Такие группы будут формировать один раз в квартал.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53021
Другие новости раздела
21.02.2019
В этом году в Орловской области на средства фонда капремонта отремонтируют рекордное количество домов и лифтов
$ USD65.5401(-0.32)22.02
€ EUR74.2963(-0.39)22.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?