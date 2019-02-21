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В Орловской области открывается «Школа ухода за маломобильными людьми»

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21.02.2019

Проект реализуется в Ливнах силами местного «Центра социального обслуживания населения». Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

В рамках специальной программы желающие (из числа родственников пожилых людей или людей с ограниченными возможностями здоровья) могут пройти обучение основным принципам общего медицинского ухода за такими людьми.

Сами работники «Центра социального обслуживания населения» уже прошли обучение. Сейчас идёт набор новой группы в 10 человек. Такие группы будут формировать один раз в квартал.

Теги:ОрёлОрловская область

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