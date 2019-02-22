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Орел22.02.2019 Пятница 18:35
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В Орловской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

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22.02.2019

Новый ФАП располагается в Свердловском районе в селе Никольское.

Местные жители обратились к губернатору Орловской области Андрею Клычкову с просьбой об открытии медицинского учреждения во время одной из его рабочих поездок. Глава региона поручил включить данный объект в региональную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области».

Строительство ФАПа обошлось в 8,6 миллионов рублей. Основная часть средств поступила из региональной казны.

ФАП представляет собой одноэтажное здание общей площадью 115,4 квадратных метров. Здесь есть смотровой кабинет (с гинекологическим креслом), помещения для приёма и процедур, прививочный кабинет, стерилизационная и другие необходимые помещения.

Теги:ОрёлОрловская область

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