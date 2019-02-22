В Орловской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
22.02.2019
Новый ФАП располагается в Свердловском районе в селе Никольское.
Местные жители обратились к губернатору Орловской области Андрею Клычкову с просьбой об открытии медицинского учреждения во время одной из его рабочих поездок. Глава региона поручил включить данный объект в региональную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области».
Строительство ФАПа обошлось в 8,6 миллионов рублей. Основная часть средств поступила из региональной казны.
ФАП представляет собой одноэтажное здание общей площадью 115,4 квадратных метров. Здесь есть смотровой кабинет (с гинекологическим креслом), помещения для приёма и процедур, прививочный кабинет, стерилизационная и другие необходимые помещения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53066
Другие новости раздела
$ USD65.5149(-0.03)23.02
€ EUR74.3332(+0.04)23.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?