В Орловской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый ФАП располагается в Свердловском районе в селе Никольское.

Местные жители обратились к губернатору Орловской области Андрею Клычкову с просьбой об открытии медицинского учреждения во время одной из его рабочих поездок. Глава региона поручил включить данный объект в региональную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области».

Строительство ФАПа обошлось в 8,6 миллионов рублей. Основная часть средств поступила из региональной казны.

ФАП представляет собой одноэтажное здание общей площадью 115,4 квадратных метров. Здесь есть смотровой кабинет (с гинекологическим креслом), помещения для приёма и процедур, прививочный кабинет, стерилизационная и другие необходимые помещения.