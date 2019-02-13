В Орловской области открылись Первые Сретенские образовательные чтения

Мероприятие проходит в гимназии православного центра в Вятском Посаде. Главными слушателями чтений являются представители молодого поколения. А основной целью чтений организаторы считают «научить... понимать „свободу“ не как „вседозволенность“, а как осознанный выбор, который полезен для общества и самого человека».

В открытии мероприятия принял участие первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов. Также среди участников чтений — другие чиновники, представители православного духовенства работники органов прокуратуры, преподаватели орловских вузов.