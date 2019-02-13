В Орловской области открылись Первые Сретенские образовательные чтения
13.02.2019
Мероприятие проходит в гимназии православного центра в Вятском Посаде. Главными слушателями чтений являются представители молодого поколения. А основной целью чтений организаторы считают «научить... понимать „свободу“ не как „вседозволенность“, а как осознанный выбор, который полезен для общества и самого человека».
В открытии мероприятия принял участие первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов. Также среди участников чтений — другие чиновники, представители православного духовенства работники органов прокуратуры, преподаватели орловских вузов.
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