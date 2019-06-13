В Орловской области открыли памятную доску участнику боевых действий в Чеченской республике
13.06.2019
Доску в память об Алексее Потуроеве (1976-1996) установили в Новодеревеньковском районе на здании Шатиловского лицея, где учился защитник Отечества.
На торжественной церемонии открытия присутствовали близкие Алексея Потуроева, ветераны боевых действий, а также представители власти и общественности.
Алексей родился в Новодеревеньсковском районе в деревне Кулеши. Был призван в армию в 1994 году. В Чеченскую республику отправился добровольно. Служил сапёром особой бригады оперативного назначения МВД России.
Орловчанин погиб в августе 1996 года в Грозном, защищая Дом правительства. Посмертно Алексея Потуроева наградили орденом Мужества.
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