Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.06.2019 Четверг 12:28
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области открыли памятную доску участнику боевых действий в Чеченской республике

В Орловской области открыли памятную доску участнику боевых действий в Чеченской республике

Версия для печати

13.06.2019

Доску в память об Алексее Потуроеве (1976-1996) установили в Новодеревеньковском районе на здании Шатиловского лицея, где учился защитник Отечества.

На торжественной церемонии открытия присутствовали близкие Алексея Потуроева, ветераны боевых действий, а также представители власти и общественности.

Алексей родился в Новодеревеньсковском районе в деревне Кулеши. Был призван в армию в 1994 году. В Чеченскую республику отправился добровольно. Служил сапёром особой бригады оперативного назначения МВД России.

Орловчанин погиб в августе 1996 года в Грозном, защищая Дом правительства. Посмертно Алексея Потуроева наградили орденом Мужества.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55238

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.06.2019

За последние четыре года средний размер жилой площади, приходящийся на одного орловчанина, вырос на 2,2 квадратных метра

13.06.2019

Сегодня Управление ГИБДД по Орловской области проверяет водителей автобусов

13.06.2019

Орловчанка подозревается в убийстве сожителя

13.06.2019

В Орле в автомобиле нашли мёртвое тело

13.06.2019

В Орловской области «Лада» насмерть сбила 11-летнего мальчика

5
$ USD64.5158(-0.28)12.06
€ EUR73.0448(-0.17)12.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online