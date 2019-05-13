В Орловской области открыли памятник Советскому Солдату-Освободителю
09.05.2019
Монумент установлен во Мценском районе в селе Тельчье.
В торжественном митинге, посвящённом этому событию, принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.
После этого здесь же состоялось перезахоронение останков трёх советских бойцов, обнаруженных поисковым клубом «Батальон» в деревне Шашкино в рамках работ «Вахты Памяти — 2018».
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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