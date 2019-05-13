В Орловской области открыли памятник Советскому Солдату-Освободителю

Монумент установлен во Мценском районе в селе Тельчье.

В торжественном митинге, посвящённом этому событию, принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.

После этого здесь же состоялось перезахоронение останков трёх советских бойцов, обнаруженных поисковым клубом «Батальон» в деревне Шашкино в рамках работ «Вахты Памяти — 2018».

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области