В Орловской области открыли новый ФАП

Торжественное открытие нового Фельдшерско-акушерского пункта состоялось в Шаблыкинском районе в селе Хотьково. Здесь проживают 503 человека (в том числе 75 несовершеннолетних).

На церемонии присутствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Строительство объекта обошлось примерно в 10 миллионов рублей. ФАП оснащён современным медицинским оборудованием и всем, что необходимо для врачей и пациентов. Здесь есть газовое оборудование и горячая вода, несколько кабинетов, технические помещения, а также жильё для медицинских работников.

До конца года ещё 4 новых ФАПа планируется открыть в Глазуновском, Новосильском, Сосковском и Урицком районах.