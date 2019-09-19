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Орел19.09.2019 Четверг 14:47
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В Орловской области открыли новый ФАП

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19.09.2019

Торжественное открытие нового Фельдшерско-акушерского пункта состоялось в Шаблыкинском районе в селе Хотьково. Здесь проживают 503 человека (в том числе 75 несовершеннолетних).

На церемонии присутствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Строительство объекта обошлось примерно в 10 миллионов рублей. ФАП оснащён современным медицинским оборудованием и всем, что необходимо для врачей и пациентов. Здесь есть газовое оборудование и горячая вода, несколько кабинетов, технические помещения, а также жильё для медицинских работников.

До конца года ещё 4 новых ФАПа планируется открыть в Глазуновском, Новосильском, Сосковском и Урицком районах.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычковфельдшерско-акушерские пункты

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