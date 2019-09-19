В Орловской области открыли новый ФАП
19.09.2019
Торжественное открытие нового Фельдшерско-акушерского пункта состоялось в Шаблыкинском районе в селе Хотьково. Здесь проживают 503 человека (в том числе 75 несовершеннолетних).
На церемонии присутствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Строительство объекта обошлось примерно в 10 миллионов рублей. ФАП оснащён современным медицинским оборудованием и всем, что необходимо для врачей и пациентов. Здесь есть газовое оборудование и горячая вода, несколько кабинетов, технические помещения, а также жильё для медицинских работников.
До конца года ещё 4 новых ФАПа планируется открыть в Глазуновском, Новосильском, Сосковском и Урицком районах.
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