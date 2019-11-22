Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.11.2019 Пятница 12:01
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области открыли клуб «Русичи»

В Орловской области открыли клуб «Русичи»

Версия для печати

22.11.2019

Организация любителей самбо находится в Должанском районе в селе Кривцово-Плота в местной средней школе.

Клуб открылся в рамках всероссийского проекта «Самбо — в школы» по инициативе Анатолия Якунина — местного уроженца, начальника Оперативного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Главный «виновник торжества» лично присутствовал на церемонии открытия.

Также открытие клуба посетили губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Управления МВД по Орловской области Юрий Савенков.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58574

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.11.2019

Продолжается визит Игоря Шпектора в Орловскую область

5
22.11.2019

Орловчанин выиграл необычное судебное дело

22.11.2019

Для жителей Орла готовят новогодний сюрприз

22.11.2019

В ТТП Орла выросли зарплаты, но сократился пассажиропоток

22.11.2019

Орловские «обманутые дольщики» начнут получать выплаты до конца этого года

$ USD63.843(-0.18)22.11
€ EUR70.6997(-0.15)22.11

Наш опрос

В осеннем субботнике в Орле приняли участие 27 тысяч человек. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online