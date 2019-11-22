В Орловской области открыли клуб «Русичи»
22.11.2019
Организация любителей самбо находится в Должанском районе в селе Кривцово-Плота в местной средней школе.
Клуб открылся в рамках всероссийского проекта «Самбо — в школы» по инициативе Анатолия Якунина — местного уроженца, начальника Оперативного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Главный «виновник торжества» лично присутствовал на церемонии открытия.
Также открытие клуба посетили губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Управления МВД по Орловской области Юрий Савенков.
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