В Орловской области открыли клуб «Русичи»

Организация любителей самбо находится в Должанском районе в селе Кривцово-Плота в местной средней школе.

Клуб открылся в рамках всероссийского проекта «Самбо — в школы» по инициативе Анатолия Якунина — местного уроженца, начальника Оперативного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Главный «виновник торжества» лично присутствовал на церемонии открытия.

Также открытие клуба посетили губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Управления МВД по Орловской области Юрий Савенков.