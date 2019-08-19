В Орловской области «отцы и дети» судятся друг с другом

Судебный процесс с участием отца и сына состоялся в Ливнах. Предметом юридического спора стал дом. Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

С 2015 года владельцем дома (на основе договора дарения) являлся сын. Однако по данному адресу был зарегистрирован и отец. По словам сына, он не пускал своё чадо в дом из-за неприязненных отношений.

Это и стало причиной для судебного иска. Сын потребовал, чтобы суд запретил отцу чинить препятствия для пользования жилым помещением, а также выселил главу семейства из спорного дома.

Однако отец подал встречный иск с требованием признать договор дарения жилого здания, по которому сын являлся собственником, недействительным. По словам отца, этот договор оформила его супруга, действуя по доверенности главы семейства, но втайне от него.

Суд завершился мировым соглашением. По его условиям, сын обязался выплатить отцу 400 тысяч рублей, а отец — отдать ему ключи от спорного дома, выписаться из него и покинуть жильё.