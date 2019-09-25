В Орловской области отчитываться об исполнении поручений Путина будут по понедельникам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отредактировал постановление о регламенте работы собственной администрации. Документ дополнили разделом об исполнении поручений и указаний федеральных властей — президента России, премьер-министра РФ и всего состава кабинета министров.

Следить за их исполнением будет главное контрольное управление администрации губернатора Орловской области. Данное подразделение будет отчитываться о проделанной работе перед первым заместителем губернатора каждый первый понедельник каждого месяца.