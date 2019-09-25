В Орловской области отчитываться об исполнении поручений Путина будут по понедельникам
25.09.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков отредактировал постановление о регламенте работы собственной администрации. Документ дополнили разделом об исполнении поручений и указаний федеральных властей — президента России, премьер-министра РФ и всего состава кабинета министров.
Следить за их исполнением будет главное контрольное управление администрации губернатора Орловской области. Данное подразделение будет отчитываться о проделанной работе перед первым заместителем губернатора каждый первый понедельник каждого месяца.
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