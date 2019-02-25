В Орловской области осуждённые попросили об экстрадиции и депортации
25.02.2019
Просьбы были озвучены в ходе визита Уполномоченного по правам человека в Орловской области Александра Лабейкина в женскую исправительную колонию общего режима № 6.
Учреждение ФСИН находится в Кромском районе в посёлке Шахово. Сейчас здесь содержится около 700 человек, в том числе 90 иностранных граждан — в основном, из Таджикистана, Узбекистана и Украины.
Лабейкин принял пятерых осуждённых. Кроме экстрадиции и депортации, их интересовало предоставление УДО, а также вопросы установления опеки над несовершеннолетним ребёнком.
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