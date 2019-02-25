В Орловской области осуждённые попросили об экстрадиции и депортации

Просьбы были озвучены в ходе визита Уполномоченного по правам человека в Орловской области Александра Лабейкина в женскую исправительную колонию общего режима № 6.

Учреждение ФСИН находится в Кромском районе в посёлке Шахово. Сейчас здесь содержится около 700 человек, в том числе 90 иностранных граждан — в основном, из Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Лабейкин принял пятерых осуждённых. Кроме экстрадиции и депортации, их интересовало предоставление УДО, а также вопросы установления опеки над несовершеннолетним ребёнком.