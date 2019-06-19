В Орловской области осудили «телефонных террористов»

Одного из них наказали штрафом в 50 тысяч рублей. Другого — четырьмя годами лишения свободы в колонии общего режима. Об этом информирует Управление ФСБ по Орловской области.

Первый осуждённый в декабре 2018 года сообщил ложную информацию о якобы заложенном там взрывном устройстве. Молодой человек сотрудничал со следствием, а также полностью компенсировал все понесённые расходы администрации развлекательного заведения. В связи с этим Заводской районный суд ограничился штрафом.

Другой «телефонный террорист», совершивший преступление в начале 2019 года, отказался сотрудничать со следствием и возмещать нанесённый им ущерб. Кроме того, при вынесении приговора Железнодорожный районный суд Орла учёл наличие у подсудимого двух судимостей. Поэтому приговор оказался строже.