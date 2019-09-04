В Орловской области определился лидер-рекордсмен уборочной кампании
04.09.2019
Аграрии Ливенского района намолотили 322 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. Это является как максимальным показателем по Орловской области среди муниципальных образований на эту уборочную кампанию, так и рекордным результатом для самого района.
«Средняя урожайность в Ливнеском районе составила 50,2 центнера с одного гектара», — уточнил руководитель областного департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков.
В целом в области план по уборке зерновых и зернобобовых культур выполнен на 92,8%. Намолочено 3 миллиона 153 тысячи 600 тонн зерна. Средняя урожайность с одного гектара — 41,1 центнера.
План по уборке озимых культур выполнен на 98,7%.
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