В Орловской области определился лидер-рекордсмен уборочной кампании

Аграрии Ливенского района намолотили 322 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. Это является как максимальным показателем по Орловской области среди муниципальных образований на эту уборочную кампанию, так и рекордным результатом для самого района.

«Средняя урожайность в Ливнеском районе составила 50,2 центнера с одного гектара», — уточнил руководитель областного департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков.

В целом в области план по уборке зерновых и зернобобовых культур выполнен на 92,8%. Намолочено 3 миллиона 153 тысячи 600 тонн зерна. Средняя урожайность с одного гектара — 41,1 центнера.

План по уборке озимых культур выполнен на 98,7%.