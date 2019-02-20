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  3. В Орловской области определили лучший студенческий отряд

В Орловской области определили лучший студенческий отряд

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20.02.2019

Конкурс, приуроченный к Дню студенческих отрядов, проходил в течение двух недель. За победу боролись 8 команд. Они прошли теоретический и практический этапы, а также сняли и представили на суд жюри конкурсные видеоролики.

Церемония награждения победителей состоялась в Фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева.

Звание (и переходящее знамя лучшего отряда Орловского штаба Российских Студенческих Отрядов) завоевал педагогический отряд «БЭМС». Это название расшифровывается как «Боевые, Энергичные, Молодые, Симпатичные». Отряд действует на базе орловского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы.

Теги:ОрёлОрловская область

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