В Орловской области определили города и районы с самыми эффективными органами самоуправления

Мониторинг проводили региональные власти. За основу взяли данные за 2017 год. В итоге лидерами стали город Мценск, Покровский и Свердловский районы.

Они получат наибольшие целевые гранты — 131, 2 тысячи рублей, 133, 6 тысяч рублей и 110 тысяч рублей соответственно.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, комментируя эту информацию, отметил, что при подведении общих итогов учитывалось и мнение жителей региона. Они могли озвучить свои оценки, участвуя в специальном опросе на официальном портале области.