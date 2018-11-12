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Орел12.11.2018 Понедельник 17:52
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В Орловской области определили города и районы с самыми эффективными органами самоуправления

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12.11.2018

Мониторинг проводили региональные власти. За основу взяли данные за 2017 год. В итоге лидерами стали город Мценск, Покровский и Свердловский районы.

Они получат наибольшие целевые гранты — 131, 2 тысячи рублей, 133, 6 тысяч рублей и 110 тысяч рублей соответственно.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, комментируя эту информацию, отметил, что при подведении общих итогов учитывалось и мнение жителей региона. Они могли озвучить свои оценки, участвуя в специальном опросе на официальном портале области.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьмуниципалитеты

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