В Орловской области определили «чемпионов» по зерну и свёкле

В этом году наилучший урожай зерновых собрали в Ливенском, Покровском, Колпнянском, Орловском и Свердловском районах.

Передовиками по свёкле оказались Урицкий, Дмитровский, Верховский и Новосильский районы.

Всего в области намолочено 3 миллиона 200 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составила 37 с половиной центнеров с одного гектара.

Сахарной свёклы собрали два миллиона тонн. Среднняя урожайность составила 390 центнеров с гектара.

Сейчас уборочная кампания продолжается. Орловские аграрии убирают кукурузу на зерно, подсолнечник и сою.