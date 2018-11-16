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Орел16.11.2018 Пятница 10:51
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  3. В Орловской области определили «чемпионов» по зерну и свёкле

В Орловской области определили «чемпионов» по зерну и свёкле

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16.11.2018

В этом году наилучший урожай зерновых собрали в Ливенском, Покровском, Колпнянском, Орловском и Свердловском районах.

Передовиками по свёкле оказались Урицкий, Дмитровский, Верховский и Новосильский районы.

Всего в области намолочено 3 миллиона 200 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составила 37 с половиной центнеров с одного гектара.

Сахарной свёклы собрали два миллиона тонн. Среднняя урожайность составила 390 центнеров с гектара.

Сейчас уборочная кампания продолжается. Орловские аграрии убирают кукурузу на зерно, подсолнечник и сою.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьАПКзерновыесвекла

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