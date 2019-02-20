В Орловской области опекунским и приёмным многодетным семьям не будут предоставлять право на льготный проездной
20.02.2019
Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета Областного совета народных депутатов. Однако инициатива по оказанию такого вида поддержки опекунским и приёмным семьям, где растут трое и больше детей, не была поддержана.
Представители Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области сообщили, что такая помощь станет возможной только в случае поступления в региональный бюджет дополнительных средств. Они нужны на компенсацию расходов перевозчиков.
Если деньги появятся, чиновники вернутся к данному вопросу. Об этом сообщает пресс-служба Облсовета.
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