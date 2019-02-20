Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.02.2019 Среда 14:28
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области опекунским и приёмным многодетным семьям не будут предоставлять право на льготный проездной

В Орловской области опекунским и приёмным многодетным семьям не будут предоставлять право на льготный проездной

Версия для печати

20.02.2019

Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета Областного совета народных депутатов. Однако инициатива по оказанию такого вида поддержки опекунским и приёмным семьям, где растут трое и больше детей, не была поддержана.

Представители Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области сообщили, что такая помощь станет возможной только в случае поступления в региональный бюджет дополнительных средств. Они нужны на компенсацию расходов перевозчиков.

Если деньги появятся, чиновники вернутся к данному вопросу. Об этом сообщает пресс-служба Облсовета.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52988

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.02.2019

К концу февраля в Орле восстановят освещение на Бульваре Победы и в сквере Ермолова

20.02.2019

Президент России поддержал идею губернатора Орловщины Андрея Клычкова и озвучил её в послании Федеральному собранию

20.02.2019

В Орле задержан человек, объявленный в федеральный розыск

20.02.2019

Во Дворце пионеров имени Гагарина открылась фотовыставка «Микрокосмос»

20.02.2019

В Орловской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты три школы и один детсад

$ USD66.2022(-0.04)20.02
€ EUR74.8151(-0.09)20.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online