В Орловской области «опасная» плотина довела собственника до суда

Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Объект находится в Новодеревеньковском районе в деревне Михайловка на реке Любовша. Местный житель обратил внимание на ненадлежащее состояние плотины и обратился в природоохранную прокуратуру.

Надзорное ведомство провело собственную проверку и само обратилось в суд.

Суд установил, что собственник не смог обеспечить безопасность эксплуатации гидротехнического сооружения. Это привело к демонтажу конструкций и понижению уровня воды в реке. Кроме того, у собственника отсутствовала декларация безопасности ГТС, а эксплуатация плотины осуществлялась без привлечения специальной организации и квалифицированного персонала.

Все эти недостатки теперь придётся исправить. Соответствующие требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объёме.