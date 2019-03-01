В Орловской области ООО «Черкизово-растениеводство» оштрафовали на 300 тысяч рублей
01.03.2019
Два соответствующих решения вынес Арбитражный суд по искам регионального Управления Россельхознадзора. Причиной стало несоблюдение требований к обеспечению безопасности зерна.
В частности, в ходе проверки Россельхознадзора было обнаружено, что в помещении, где хранится зерно, попадают осадки, а также животные и птицы. Кроме того, предприятие не проводило систематические проверки зерна на влажность и температуру, а также цвет и посторонние запахи.
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