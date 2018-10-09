С начала этого года в Орловской области около тысячи граждан жителей воспользовались «дачной амнистией». Об этом информирует Кадастровая палата региона.

Срок действия дачной амнистии продлён до 1-го марта 2020-го года. До этой даты орловцы имеют право поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на объекты индивидуального жилищного строительства без получения разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Также «амнистия» предполагает право оформить в собственность по упрощённой системе земельный участок, входящий в состав садового, огороднического или дачного товарищества.

Размер госпошлины составляет 350 рублей.

Подать документы можно через МФЦ или сайт Росреестра.