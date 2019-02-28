В Орловской области ограничат движение большегрузного транспорта

Ограничения вводятся на трассах федерального и регионального значения с 15 июня по 15 августа 2019 при дневной температуре выше 32 градусов Цельсия. Такие транспортные средства смогут передвигаться здесь лишь в период с 22 до 10 часов.

Конкретный перечень трасс, где вводятся ограничения, утверждён постановлением правительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.