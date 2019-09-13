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Орел13.09.2019 Пятница 17:11
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  3. В Орловской области огласили «расстрельный список» школ

В Орловской области огласили «расстрельный список» школ

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13.09.2019

Речь идёт о муниципальных общеобразовательных учреждениях, запланированных к ликвидации. В 2020 и 2021 году будут закрыты 11 школ в Болховском, Краснозоренском, Ливенском, Покровском и Шаблыкинском районах. Такую информацию огласили на сессии облсовета.

Кроме того, будут ликвидированы два филиала учреждений дошкольного образования в Новодеревеньковском районе.

Ещё две школы (в Залегощенском и Хотынецком районах) реорганизуют, присоединив их к другим учреждениям в качестве филиалов.

Теги:Орловская областьобщее образованиереорганизация школ

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