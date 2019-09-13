В Орловской области огласили «расстрельный список» школ

Речь идёт о муниципальных общеобразовательных учреждениях, запланированных к ликвидации. В 2020 и 2021 году будут закрыты 11 школ в Болховском, Краснозоренском, Ливенском, Покровском и Шаблыкинском районах. Такую информацию огласили на сессии облсовета.

Кроме того, будут ликвидированы два филиала учреждений дошкольного образования в Новодеревеньковском районе.

Ещё две школы (в Залегощенском и Хотынецком районах) реорганизуют, присоединив их к другим учреждениям в качестве филиалов.