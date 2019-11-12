В Орловской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности

В этот раз оповещение связано с возможным сильным туманом, который может подстерегать ночью. Это грозит снижением видимости, затруднением движения транспорта, увеличением вероятности дорожно-транспортных происшествий. МЧС рекомендует в это время пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог; водителям транспортных средств снижать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, а также отказаться от лишних перестроений и обгонов.