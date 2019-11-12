Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.11.2019 Вторник 18:29
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности

В Орловской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности

Версия для печати

12.11.2019

В этот раз оповещение связано с возможным сильным туманом, который может подстерегать ночью. Это грозит снижением видимости, затруднением движения транспорта, увеличением вероятности дорожно-транспортных происшествий. МЧС рекомендует в это время пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог; водителям транспортных средств снижать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, а также отказаться от лишних перестроений и обгонов.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58337

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.11.2019

Проблему жителей аварийного дома №2 на улице Калинина в Орле удалось решить

12.11.2019

Доктор политических наук Владимир Слатинов: «В Орловской области запущены серьезные институты развития»

12.11.2019

С начала года в Орле произошло 242 преступления, связанных с хищениями мобильных телефонов

12.11.2019

Правительство поддержит сельские территории

12.11.2019

Свинина стала дешевле

$ USD63.853(-0.06)13.11
€ EUR70.4235(-0.05)13.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online