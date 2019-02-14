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  3. В Орловской области обвиняемый в убийстве 29-летней женщины погиб во время следствия

В Орловской области обвиняемый в убийстве 29-летней женщины погиб во время следствия

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14.02.2019

Как сообщает «РИА 57», 53-летний мужчина покончил с собой. Однако его родственники не согласились прекратить дело в связи со смертью обвиняемого. Поэтому оно было направлено в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе Следственного комитета по Орловской области напомнили, что покойный обвиняется в убийстве 29-летней жительницы Орла. Cледствие установило, что 12 июля 2018 года в Северном районе во дворе одного из домов он вступил с ней в конфликт и нанёс орловчанке несколько ножевых ранений в грудь.

Раны оказались смертельными. Женщина пыталась самостоятельно добраться до подъезда, но лишилась сил и умерла.

Теги:ОрёлОрловская областьубийствоСледственный комитетсуд

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