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  3. В Орловской области обновили размер платы за детский сад

В Орловской области обновили размер платы за детский сад

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03.09.2019

В 2020 году средний размер родительской платы в государственных детских садах в районах Орловской области составит 1227 рублей, в городах — 1753 рубля.

Постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычков

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