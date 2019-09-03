В Орловской области обновили размер платы за детский сад

В 2020 году средний размер родительской платы в государственных детских садах в районах Орловской области составит 1227 рублей, в городах — 1753 рубля.

Постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.