В Орловской области обнаружили «вечную» колбасу
07.03.2019
Как сообщает областное Управление Россельхознадзора, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты без указания дат выработки и сроков хранения выявили в Кромском районе на предприятии «Ладушка». Это произошло в ходе внеплановой проверки. Всего с реализации сняли 9,5 килограммов сомнительной продукции.
Арбитражный суд оштрафовал предприятие на 50 тысяч рублей.
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