В Орловской области обнаружили «вечную» колбасу

Как сообщает областное Управление Россельхознадзора, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты без указания дат выработки и сроков хранения выявили в Кромском районе на предприятии «Ладушка». Это произошло в ходе внеплановой проверки. Всего с реализации сняли 9,5 килограммов сомнительной продукции.

Арбитражный суд оштрафовал предприятие на 50 тысяч рублей.