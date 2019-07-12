Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.07.2019 Пятница 15:08
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области обнаружены «гости из будущего» - сыр и масло

В Орловской области обнаружены «гости из будущего» - сыр и масло

Версия для печати

12.07.2019

На предприятии «Орловские сыры» обнаружено и изъято около трёх тонн обезличенного масла и сыра. Нарушения выявили в ходе совместного рейда Россельхознадзора, полиции и прокуратуры.

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, выявить проблему помогла электронная система «Меркурий». Было установлено, что на предприятие поступают молочные продукты, однако продукция при этом не выпускается.

Предварительно установлено, что обезличенная продукция — это сливочное и топлёное масло (в том числе топлёное масло «Гхи», популярное у любителей индийской кухни) и сыр «Косичка».

Также проверяющие нашли на предприятии продукцию с будущей датой выработки — сыр «Чечил» и масло «Гхи» в большом количестве, сыр «Чечил» и творог без маркировки, а также сыр и творог с истёкшим сроком годности.

Кроме того, лабораторные исследования показали наличие в нескольких пробах кишечной палочки.

Изъятая продукция предназначалась для реализации в сети супермаркетов (за пределами Орловской области).

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55944

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.07.2019

Уголовное дело «лопнувшему» орловскому банку всё-таки не грозит

4
12.07.2019

Орловчанка отравилась толкачиками

12.07.2019

В Орловской области произошло ДТП с несовершеннолетним пострадавшим

12.07.2019

Орловский заключённый получил новый срок из-за "плохого поведения" в интернете

12.07.2019

Стала известна дата «экстренной» сессии Горсовета Орла

$ USD63.0204(+0.03)13.07
€ EUR71.011413.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online