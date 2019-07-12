В Орловской области обнаружены «гости из будущего» - сыр и масло

На предприятии «Орловские сыры» обнаружено и изъято около трёх тонн обезличенного масла и сыра. Нарушения выявили в ходе совместного рейда Россельхознадзора, полиции и прокуратуры.

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, выявить проблему помогла электронная система «Меркурий». Было установлено, что на предприятие поступают молочные продукты, однако продукция при этом не выпускается.

Предварительно установлено, что обезличенная продукция — это сливочное и топлёное масло (в том числе топлёное масло «Гхи», популярное у любителей индийской кухни) и сыр «Косичка».

Также проверяющие нашли на предприятии продукцию с будущей датой выработки — сыр «Чечил» и масло «Гхи» в большом количестве, сыр «Чечил» и творог без маркировки, а также сыр и творог с истёкшим сроком годности.

Кроме того, лабораторные исследования показали наличие в нескольких пробах кишечной палочки.

Изъятая продукция предназначалась для реализации в сети супермаркетов (за пределами Орловской области).