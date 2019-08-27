В Орловской области обнаружен волосатый носорог

Фрагменты скелета вымершего животного переданы в Орловский краеведческий музей. Об этом сообщает паблик «Город Орёл | Орловчане Вконтакте».

Считается, что шерстистый или волосатый носорог обитал на территории современных Европы и Азии и окончательно исчез около 11 тысяч лет назад в связи с климатическими изменениями.