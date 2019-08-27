В Орловской области обнаружен волосатый носорог
27.08.2019
Фрагменты скелета вымершего животного переданы в Орловский краеведческий музей. Об этом сообщает паблик «Город Орёл | Орловчане Вконтакте».
Считается, что шерстистый или волосатый носорог обитал на территории современных Европы и Азии и окончательно исчез около 11 тысяч лет назад в связи с климатическими изменениями.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56861
Другие новости раздела
$ USD65.9735(+0.37)27.08
€ EUR73.3955(+0.77)27.08
Наш опрос
Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...