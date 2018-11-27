В Орловской области «Нива» сбила троих пешеходов, в том числе двух несовершеннолетних
27.11.2018
ДТП произошло накануне в 21 час на 29-м километре трассы «Нарышкино-Сосково».
Пострадали двое 17-летних и один 19-летний парень. Все они госпитализированы.
Как сообщает Управление ГИБДД, водителю, допустившему наезд, 42 года. Другие обстоятельства происшествия уточняются.
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