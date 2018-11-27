В Орловской области «Нива» сбила троих пешеходов, в том числе двух несовершеннолетних

ДТП произошло накануне в 21 час на 29-м километре трассы «Нарышкино-Сосково».

Пострадали двое 17-летних и один 19-летний парень. Все они госпитализированы.

Как сообщает Управление ГИБДД, водителю, допустившему наезд, 42 года. Другие обстоятельства происшествия уточняются.