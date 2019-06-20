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  3. В Орловской области нетрезвый водитель вылетел в кювет и перевернулся

В Орловской области нетрезвый водитель вылетел в кювет и перевернулся

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20.06.2019

ДТП случилось 19 июня около 19 часов во Мценском районе на трассе «Дмитровск — Работьково». Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области.

По предварительным данным, 65-летний водитель «девятки» находился в нетрезвом состоянии. ДТП случилось потому, что автомобилист не выбрал безопасную скорость и, в результате, не справился с управлением.

Водитель получил травмы, однако отказался от госпитализации.

По факту ДТП проводится проверка.

Теги:ОрёлОрловская область

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