В Орловской области нетрезвый водитель вылетел в кювет и перевернулся
20.06.2019
ДТП случилось 19 июня около 19 часов во Мценском районе на трассе «Дмитровск — Работьково». Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области.
По предварительным данным, 65-летний водитель «девятки» находился в нетрезвом состоянии. ДТП случилось потому, что автомобилист не выбрал безопасную скорость и, в результате, не справился с управлением.
Водитель получил травмы, однако отказался от госпитализации.
По факту ДТП проводится проверка.
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