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  3. В Орловской области нетрезвый водитель пенсионного возраста наехал на 10-летнего мальчика

В Орловской области нетрезвый водитель пенсионного возраста наехал на 10-летнего мальчика

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20.05.2019

ДТП случилось 18 мая в Орловском районе в деревне Малая Куликовка на Центральной улице.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области 62-хлетний мужчина, управляя «Ладой Гранта», допустил наезд на 10-летнего мальчика, который шёл в попутном направлении. «Скорая Помощь» доставила пострадавшего в НКМЦ имени Круглой. Здесь мальчику оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Как уточняет дорожная инспекция, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теги:ОрёлОрловская область

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