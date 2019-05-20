В Орловской области нетрезвый водитель пенсионного возраста наехал на 10-летнего мальчика
20.05.2019
ДТП случилось 18 мая в Орловском районе в деревне Малая Куликовка на Центральной улице.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области 62-хлетний мужчина, управляя «Ладой Гранта», допустил наезд на 10-летнего мальчика, который шёл в попутном направлении. «Скорая Помощь» доставила пострадавшего в НКМЦ имени Круглой. Здесь мальчику оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Как уточняет дорожная инспекция, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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