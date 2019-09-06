Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.09.2019 Пятница 12:39
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области недосчитались 104 учёных

В Орловской области недосчитались 104 учёных

Версия для печати

06.09.2019

Именно настолько уменьшилась численность таких орловчан в 2018 году по сравнению с 2017 годом — с 837 до 733.

При этом учёные степени имеются только у 147 человек. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (Орёлстат).

В основном, орловские учёные занимаются техническими науками, сельским хозяйством и гуманитарными науками.

Теги:Орловская областьФедеральная служба государственной статистики

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57065

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.09.2019

Орловских лесников «вооружили до зубов»

06.09.2019

«Достоевское» убийство может ударить по орловским чиновникам и полицейским

06.09.2019

У орловчанок появилась возможность провериться на онкозаболевания у столичных специалистов

06.09.2019

В Минобрнауки РФ помнят об орловском опорном вузе

06.09.2019

В Орле площадь Ленина превращается в аэродром

$ USD66.0528(-0.45)06.09
€ EUR72.8761(-0.19)06.09

Наш опрос

На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online