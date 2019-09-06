В Орловской области недосчитались 104 учёных

Именно настолько уменьшилась численность таких орловчан в 2018 году по сравнению с 2017 годом — с 837 до 733.

При этом учёные степени имеются только у 147 человек. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (Орёлстат).

В основном, орловские учёные занимаются техническими науками, сельским хозяйством и гуманитарными науками.