В Орловской области недосчитались 104 учёных
06.09.2019
Именно настолько уменьшилась численность таких орловчан в 2018 году по сравнению с 2017 годом — с 837 до 733.
При этом учёные степени имеются только у 147 человек. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (Орёлстат).
В основном, орловские учёные занимаются техническими науками, сельским хозяйством и гуманитарными науками.
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