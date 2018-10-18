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Орел18.10.2018 Четверг 13:33
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В Орловской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа

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18.10.2018

Однако за последнюю отчётную неделю, с 8-го по 14-е число, в регионе произошло 4213 случаев ОРВИ. Такую информацию сообщает Управление Роспотребнадзора.

Тем не менее, эти показатели ОРВИ находятся на неэпидемическом уровне.

Примерно 63% заболевших — это дети в возрасте до четырнадцати лет.

Продолжается вакцинация против гриппа. К настоящему моменту прививки сделали 156 тысяч жителей области — или примерно 21% от всего населения Орловщины.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства, а также в детских дошкольных и общеобразовательных организациях.

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