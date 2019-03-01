В Орловской области нашли семь брошенных газопроводов
01.03.2019
Объекты находятся в Ливенском районе на территории Лютовского и Галического сельских поселений. Об этом информирует прокуратура Орловской области.
После вмешательства надзорного ведомства в эту ситуацию, суд постановил, что газопроводы, не состоявшие на балансе ни у одной организации, должны быть оформлены в муниципальную собственность. Отвечать за их эксплуатацию и сохранность будут администрации сельских поселений.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53194
Другие новости раздела
$ USD65.8145(-0.08)02.03
€ EUR74.8048(-0.16)02.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?