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Орел01.03.2019 Пятница 14:13
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  3. В Орловской области нашли семь брошенных газопроводов

В Орловской области нашли семь брошенных газопроводов

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01.03.2019

Объекты находятся в Ливенском районе на территории Лютовского и Галического сельских поселений. Об этом информирует прокуратура Орловской области.

После вмешательства надзорного ведомства в эту ситуацию, суд постановил, что газопроводы, не состоявшие на балансе ни у одной организации, должны быть оформлены в муниципальную собственность. Отвечать за их эксплуатацию и сохранность будут администрации сельских поселений.

Теги:ОрёлОрловская область

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