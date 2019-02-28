В Орловской области нашли просроченные мясные продукты
28.02.2019
Россельхознадзор провёл проверку в Новосильском районе в селе Воротынцево. Объектом проверки стал продуктовый магазин, принадлежащий индивидуальному предпринимателю.
Ведомство установило, что в торговой точке продавалась мясная продукция с неустановленным сроком годности и без сопроводительных документов.
Кроме того, предприниматель вовремя не осуществляла гашение электронных ветеринарных документов.
Сомнительную продукцию изъяли и утилизовали. Виновное лицо оштрафовали на 23 тысячи рублей.
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