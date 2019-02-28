В Орловской области нашли просроченные мясные продукты

Россельхознадзор провёл проверку в Новосильском районе в селе Воротынцево. Объектом проверки стал продуктовый магазин, принадлежащий индивидуальному предпринимателю.

Ведомство установило, что в торговой точке продавалась мясная продукция с неустановленным сроком годности и без сопроводительных документов.

Кроме того, предприниматель вовремя не осуществляла гашение электронных ветеринарных документов.

Сомнительную продукцию изъяли и утилизовали. Виновное лицо оштрафовали на 23 тысячи рублей.