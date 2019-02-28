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Орел28.02.2019 Четверг 13:09
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В Орловской области нашли просроченные мясные продукты

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28.02.2019

Россельхознадзор провёл проверку в Новосильском районе в селе Воротынцево. Объектом проверки стал продуктовый магазин, принадлежащий индивидуальному предпринимателю.

Ведомство установило, что в торговой точке продавалась мясная продукция с неустановленным сроком годности и без сопроводительных документов.

Кроме того, предприниматель вовремя не осуществляла гашение электронных ветеринарных документов.

Сомнительную продукцию изъяли и утилизовали. Виновное лицо оштрафовали на 23 тысячи рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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