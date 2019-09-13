В Орловской области нашли особо опасный спортинвентарь

На стадионе Ливенской средней школы оказались не закреплены турники, а также один из спортивных снарядов. Также здесь не опиливали кусты и деревья.

Нарушения выявила межрайонная прокуратура в ходе специальной проверки. В адрес начальника управления общего образования администрации Ливенского района внесли представление.

К настоящему моменту нарушения устранены. Об этом информирует прокуратура Орловской области.