В Орловской области нашли деньги на питание школьников
13.11.2018
В будущем году на эти цели из областного бюджета выделят 160 миллионов рублей.
Такую информацию озвучила руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова, сообщают «Орловские новости».
Основные проблемы с оплатой школьного питания существуют в областном центре. Так, на август общая задолженность администрации Орла перед поставщиками питания в детсады и школы составляла 119 миллионов рублей. В итоге стороны пришли к соглашению о выплате долга в рассрочку. Мэрия должна погасить задолженность до 1 января 2019 года.
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