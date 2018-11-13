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Орел13.11.2018 Вторник 12:21
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В Орловской области нашли деньги на питание школьников

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13.11.2018

В будущем году на эти цели из областного бюджета выделят 160 миллионов рублей.

Такую информацию озвучила руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова, сообщают «Орловские новости».

Основные проблемы с оплатой школьного питания существуют в областном центре. Так, на август общая задолженность администрации Орла перед поставщиками питания в детсады и школы составляла 119 миллионов рублей. В итоге стороны пришли к соглашению о выплате долга в рассрочку. Мэрия должна погасить задолженность до 1 января 2019 года.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпитаниешколы

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