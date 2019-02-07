В Орловской области нашли бесхозный газопровод

Участок обнаружила прокуратура на территории Ливенского района в Козьминском сельскомпоселении. Это примерно 3 километра газопровода, которые не стоят на балансе ни у одной организации.

Прокуратура обратилась в суд с требованием — обязать ответственных чиновников оформить участок в муниципальную собственность. Суд удовлетворил требования в полном объёме. Решение вступило в силу.