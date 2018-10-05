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Орел05.10.2018 Пятница 17:25
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В Орловской области насчитывается 40 проблемных железнодорожных переездов

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05.10.2018

В Орловской области насчитывается 40 железнодорожных переездов, требующих ремонта, реконструкции или изменений условий их содержания. Об этом стало известно на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения.

Безопасность железнодорожных переездов находится на особом контроле региональной власти в соответствии со специальным поручением губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

На переездах до сих пор время от времени происходят ЧП с участием поездов, пешеходов и водителей, которые очень часто заканчиваются летальными исходами.

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