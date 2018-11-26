В Орловской области нарушались права несовершеннолетних на бюджетные выплаты

С заявлением в прокуратуру Кромского района обратился местный житель. Он рассказал, что его семья постоянно проживает в посёлке Кромы, который входит в зону проживания с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Его дети ходят в местную школу и наблюдаются в районной больнице, но не получают ежемесячных «чернобыльских» выплат в Пенсионном Фонде. Также жителям таких территорий полагаются компенсации на питание детей в дошкольных учреждениях образования.

Так как заявитель и его жена являются инвалидами, защиту прав их детей взял на себя прокурор Кромского района. Он обратился в суд с соответствующим иском. Районный суд согласился с доводами прокуратуры. Управление ПФР по Кромскому району пыталось обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, однако безуспешно. Сейчас приговор вступил в силу. Дети получают всю положенную по закону бюджетную поддержку.